Über 1.300 Retro-Spiele auf einen Schlag könnt ihr bald auf PlayStation zocken

Wie GameRant berichtet, soll der Cloud-Dienst Antstream Arcade am 6. September seinen Weg auf PlayStation-Konsolen finden. SpielerInnen erhalten so – wahlweise in Abonnement-Form oder per einmaligem Kauf – die Möglichkeit, über 1300 Retro-Titel auf PlayStation zu genießen.

Was Antstream Arcade ist? So beschreiben es die Verantwortlichen: „Egal ob 70er, 80er oder 90er – Retrofans können voll lizenzierte Juwele der Gaminggeschichte wie Ikari Warriors, Joe & Mac, California Games, Zool und Double Dragon ohne langwierige Downloads oder Emulatoren sofort spielen.“

Ohne Downloads? Das geht natürlich nur über die Cloud. „Einmal installiert und Account erstellt, müssen Spieler nur noch ihren Lieblingstitel auswählen und loslegen“, so das Versprechen. Ursprünglich anstoßfinanziert wurde Antstream 2019 über Kickstarter.

Der Retro-Gaming-Dienst ist derzeit auch auf Mobilgeräten über den Google Play Store und den iOS App Store sowie auf Samsung-Fernsehern verfügbar. Der Zugriff auf die ursprüngliche PC-Version kann direkt über die offizielle Website von Antstream oder den Epic Games Store erworben werden. Seit Oktober 2022 wird der Dienst auch auf Steam als „demnächst verfügbar“ aufgeführt.

PlayStation-SpielerInnen werden die Möglichkeit haben, den Dienst für 39,99 US-Dollar im Jahr zu abonnieren, oder aber einen einmaligen Betrag von 99,99 US-Dollar zu zahlen, der ein lebenslanges Nutzungsrecht einräumt.

Antstream Arcade stellt seine PlayStation-Einführung offiziell als Fortsetzung seiner Bemühungen dar, Gaming-Klassiker zu bewahren. Der größte Teil der aktuellen Bibliothek von Antstream Arcade besteht aus „Commodore 64“-Spielen, von denen es derzeit 358 gibt. ZX Spectrum und Arcade-Automaten sind die nächsten beiden am häufigsten vertretenen Plattformen des Dienstes mit 351 bzw. 293 Spielen. Der Inhaltskatalog von Antstream Arcade wird ziemlich regelmäßig erweitert, wobei normalerweise jede Woche neue Titel hinzugefügt werden. Hier und da werden auch mal Spiele entfernt – ein Umstand, der aber verhältnismäßig selten auftritt.

Wie die konkrete Bepreisung hierzulande ausfällt, bleibt vorerst unklar – sie dürfte sich aber an den US-Preisen orientieren.

via GameRant, Bildmaterial: Antstream Arcade