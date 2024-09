Stellar-Blade-Entwickler entschuldigt sich öffentlich nach Plagiatsvorwurf

Zuletzt stand Shift Up vor allem mit seinem Action-Hit Stellar Blade im Rampenlicht. Allerdings unterhält der koreanische Entwickler auch weiterhin sein Mobile-Titel Goddess of Victory: Nikke. Im Kontext dieses Spiels sah sich das Studio zuletzt Plagiatsvorwürfen des japanischen Künstlers neco ausgesetzt.

Der Vorwurf: Die Designs einer Figur namens Scarlet: Black Shadow und zweier NPCs würden einer seiner Illustrationen aus der FALSLANDER-Serie ähneln. Konkret ziehen sich die Ähnlichkeiten durch das generelle Design, die Farbgebung und gar spezifische Details – wie eine Schnur, die die Charaktere am Kopf tragen. Zur Referenz: Necos Samurai debütierte 2019, drei Jahre vor der Veröffentlichung von Goddess of Victory: Nikke für Android, iOS und iPadOS.

Nun hat sich Shift Up mit einer öffentlichen Entschuldigung zu Wort gemeldet. Laut der Ankündigung von Shift Up hat der Entwickler die Angelegenheit mit Neco besprochen und die beiden Parteien kamen zu dem Schluss, dass Shift Up die unbenannten NPCs aus dem Spiel entfernt. Scarlet: Black Shadow wird jedoch im Spiel bleiben, da Neco seine Zustimmung gegeben hat, höchstwahrscheinlich, weil der Charakter spielbar ist.

Shift Up erwähnte auch, dass es sich „bemühen werde, dies in Zukunft zu verhindern“. Neco hat inzwischen auf die Entschuldigung von Shift Up reagiert und erklärt, dass er die Angelegenheit nicht weiter in die Länge ziehen möchte.

via Automaton Media, Bildmaterial: Goddess of Victory: Nikke, Shift Up; FALSLANDER, neco