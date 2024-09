Secret of Mana und Breath of Fire grüßen: Neuer Kickstarter-Hit ist schon zu 200 Prozent finanziert

Nach der kürzlichen Ankündigung von Forge of the Fae hat Entwickler Datadyne jetzt die Kickstarter-Kampagne zum rundenbasierten RPG an den Start gebracht. Und es gibt gute Nachrichten: Schon nach weniger als zwei Tagen konnte das Finanzierungsziel von 15.000 US-Dollar erreicht werden. Inzwischen steht man gar beim Doppelten!

Dabei half vielleicht auch ein Vergleich, denn große Namen ziehen immer. Forge of the Fae würde doch sehr an Secret of Mana erinnern, findet die PR zum Spiel. Falls euch die Musik an Breath of Fire erinnert, dann ist das auch kein Zufall: Als Guest-Composer hat man Yoshino Aoki im Boot, die unter anderem an Breath of Fire III und IV gearbeitet hat.

Sollte das Stretch-Goal von 180.000 US-Dollar erreicht werden, ist „noch mehr“ von Yoshino Aoki versprochen. Bis dahin ist der Weg aber noch weit. Derzeit steht das Projekt bei etwa 30.000 US-Dollar und bei 35.000 US-Dollar winkt erstmal Item-Crafting. Weitere Stretch-Goals und natürlich die Rewards entnehmt ihr der schönen Kickstarter-Seite.

Retro-modernes Pixel-RPG

„Erforsche eine geheimnisvolle, von der keltischen Folklore inspirierte Welt, benutze Kristalle, um mächtige Magie zu kanalisieren, und triff Entscheidungen, die den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Ein einzigartiges Kristallsystem und Kämpfe mit gefährlichen Fae erwarten dich in diesem charmanten, retro-modernen RPG im Pixel-Stil“, führt man ein.

Ihr begleitet die brillante Erfinderin Fiora auf Ihrer Suche nach der Wahrheit hinter einer Reihe von mysteriösen Ereignissen. Ein Streik von Bergarbeitern führt zu Spannungen und die Bergbaugesellschaft heuert Schläger an, um die Unruhen zu unterdrücken. Inmitten des Chaos verschwinden Menschen spurlos, was die Gewalt nur noch schlimmer macht. Fiora lässt sich nicht beirren und macht sich auf die Suche nach Antworten.

Auf der Suche nach weiteren Inspirationen liefert die Kickstarter-Seite neben Secret of Mana auch Final Fantasy, Breath of Fire und Chrono Trigger. Die Veröffentlichung des Spiels ist dann 2026 für PC-Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch geplant. Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier.

Bildmaterial: Forge of the Fae, Datadyne