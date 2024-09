Pokémon lädt ein: Pop-up-Store in Deutschland feiert mit Geschenken und Events

Seit einigen Tagen ist mit Stellarkrone* die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel hierzulande erhältlich. The Pokémon Company feiert das mit einem Pop-up-Store in Berlin.

Ab morgen, also ab dem 28. September 2024, gibt es einmal mehr im duo flagshipstore in Berlin einen Extra-Bereich für das Sammelkartenspiel. Den gab es schon in den letzten Tagen, doch ab dem kommenden Wochenende wird der Bereich zusätzlich um „besondere Events“ erweitert, bei denen es „kostenlose Werbegeschenke gibt“ und ihr die Chance habt, Pikachu zur treffen.

Bei den Fotomöglichkeiten solltet ihr euer Sammelkartenspiel nicht vergessen: Bringt eure Sammlung mit, um mit anderen Fans in einem beaufsichtigten Bereich zu tauschen und zu spielen. Wenn ihr am Wochenende noch keine Zeit habt, seid beruhigt: Der Bereich ist bis zum 12. Oktober geöffnet.

Den duo flagshipstore findet ihr im The Playce am Potsdamer Platz in Berlin, konkret Alte Potsdamer Straße 7. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr. Alle Daheimgebliebenen können sich nur mit neuen Boosterpacks trösten.

Bei Amazon findet ihr einen offiziellen Brand-Store* mit allen verfügbaren Produkten zur neuen Erweiterung. Mit dieser Erweiterung wird man das Phänomen der Terakristallisierung aus Pokémon Karmesin und Purpur auch ins Sammelkartenspiel transportieren.

Bildmaterial: The Pokémon Company, duo flagshipstore