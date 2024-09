My Hero Academia: Crunchyroll verkündet Kinostart für den vierten Film

Crunchyroll expandiert immer mehr auch in die Kinolandschaft. Mit My Hero Academia: You’re Next hat man sich jetzt die nächsten Rechte gesichert. Wie man bekannt gibt, wird man den Superhelden-Film in die deutschsprachigen Kinos bringen.

Der von Bones produzierte Film bietet eine völlig neue Originalgeschichte, die kurz vor der letzten Schlacht zwischen Helden und Schurken spielt. Kohei Horikoshi ist wie bei den drei letzten Filmen auch diesmal General Supervisor und als Charakterdesigner involviert.

„Die Gesellschaft ist nach einer großen Schlacht am Boden zerstört, als plötzlich eine mysteriöse, riesige Festung auftaucht. Und vor Deku und seinen Freunden steht ein Mann, der ihrem „Symbol des Friedens“ aus der Vergangenheit ähnelt“, führt man zum Film ein.

In der deutschsprachigen Schweiz geht der Film bereits am 10. Oktober an den Start. Am 29. Oktober erfolgt dann der Kinostart von My Hero Academia: You’re Next in teilnehmenden Kinos in Österreich und Deutschland.

Bildmaterial: Crunchyroll, My Hero Academia: You’re Next, Bones