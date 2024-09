Final Fantasy VII: Die seltenen Polygon-Figuren könnt ihr jetzt wieder kaufen

Ihr erinnert euch vielleicht an die Low-Poly-Figuren zu Final Fantasy VII Remake. Square Enix veröffentlichte 2020 ein Set von Polygon-Figuren, die buchstäblich genau das sind: Sie sind den Charakter-Modellen aus Final Fantasy VII wie aus dem Polygon geschnitten.

Viele sagen, die Dinger sahen wenig gut aus. Andere fanden sie sehr charmant. So oder so, die Figuren waren nur per Import erhältlich und ziemlich schnell ausverkauft. Bei Ebay erreichten sie Mondpreise und seltene Figuren waren noch teurer, denn sie wurden im Gacha-System in Japan verkauft.

Das bedeutet: Ein Display enthielt acht individuelle Figuren-Schachteln, allesamt verbargen ihren Inhalt. Volume 1 bot Aerith, Tifa, Barret, Red XIII, Reno, Cloud und Sephiroth. Mit etwas Cloud war ein selteneres SOLDAT-Modell mit dabei. Es gibt aber keine Garantie, dass ein Set alle Figuren enthält.

2023 gab es ein zweites Set mit Cait Sith, Cid, Rude und Tseng, Rufus Shinra sowie Yuffie mit einem Speicherpunkt. „Chaser“-Figur in diesem Set: Zack. Auch dieses Set war in Japan in Windeseile vergriffen, der Import wurde immer teurer.

Umso überraschender ist es, dass der deutsche Square Enix Store plötzlich Vorbestellung für beide Sets annimmt. Für jeweils 59,99 Euro könnt ihr euch die Displays zu Volume 1 und Volume 2 vorbestellen und habt eine Chance, aber keine Garantie auf alle Figuren. Geduld ist auch gefragt: Die Auslieferung ist für August 2025 geplant.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO