Zelda meets Animal Crossing in Ghibli-Optik: Towers of Aghasba kündigt „big news“ an

Während des PlayStation Showcase im Mai 2023 durfte das neue Studio Dreamlit Games sein Debütprojekt vorstellen: Towers of Aghasba, damals angekündigt für PCs und PS5. Im ersten Trailer zeigte man Szenen aus der frühen Beta-Phase.

Seitdem haben wir nicht mehr viel vom Spiel gesehen, aber passiert ist hinter den Kulissen gewiss einiges. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. In einem kleinen Teaser kündigte man per Agentur an, dass Interessierte ihre Augen für „BIG news“ offenhalten sollten, die bald kommen.

Bei der Gelegenheit umschreibt man uns Towers of Aghasba übrigens als „Zelda meets Animal Crossing meets Studio Ghibli“ – hui. Als kleines Schmankerl haben wir euch unten die aktuellen Screenshots aus dem Pressekit angehangen. Es klingt stark danach, als würde uns in Kürze auch ein neuer Trailer erwarten, oder was meint ihr?

Was wir bisher wissen

In diesem Titel soll uns eine ganz besondere Welt erwarten. Die Open-World kann durch Klettern, Schwimmen und Gleiten erkundet werden. Es warten exotische Biome mit ganz eigenen Lebewesen. Wir können mit den Bewohnern interagieren und so ganz unterschiedliche Fähigkeiten gewinnen.

Doch der Fokus liegt nicht nur auf der einzigartigen Welt, sondern auch auf dem Aufbau einer neuen Zivilisation. Unseren Vorfahren ist es schon einmal misslungen, eine Zivilisation auf diesem Planeten aufzubauen. Deshalb liegt es nun an uns, ein eigenes Volk aufzubauen, ohne die Natur dabei zu stören.

Dank der riesigen Open-World-Sandbox steht unserer Kreativität beim Bau kaum etwas im Weg. Es gibt sogar eine Story, die im Zusammenhang mit den Geheimnissen der Welt steht. Die Optik des Spiels wurde durch das Studio Ghibli inspiriert.

Bildmaterial: Towers of Aghasba, Dreamlit Games