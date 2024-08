Nintendo kämpft mit heftigem Gewinnrückgang – Analysten zweifeln an Jahreszielen

Nintendo kämpft mit heftigen Umsatz- und Gewinnrückgängen. Das hatten Analysten erwartet, aber die Ergebnisse liegen jetzt auch unter den (ohnehin konservativen) Prognosen von Nintendo selbst.

Heute hat Nintendo den aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt, der sich dem ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres, endend am 30. Juni 2024, widmet. Der Nettoumsatz lag bei etwa 1,53 Milliarden US-Dollar, erwartet worden waren 1,8 Milliarden Euro. Der Gewinn lag bei 339 Millionen Euro.

Im Vergleich zu dem Vorjahresquartal sank der Nettoumsatz um 46,5 Prozent und der Gewinn um 71 Prozent. Keine Überraschung: Im Vorjahr war Zelda: Tears of the Kingdom im Mai erschienen. Auf einen solchen Mega-Verkaufshit kann sich Nintendo in diesem Jahr nicht verlassen.

Gewiss: „Meckern auf hohem Niveau“, könnte man sagen. Das hat sich Nintendo in den Switch-Jahren verdient. Die deutlich rückläufigen Gewinne sind gleichzeitig die sechstbesten für ein erstes Quartal in den letzten 20 Jahren.

Im zurückliegenden Quartal wurden 2,1 Millionen Switch-Konsolen verkauft, ebenfalls ein Minus von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im gesamten Geschäftsjahr will Nintendo diese Zahl auf 13,5 Millionen Konsolen hochschrauben und Analysten zweifeln daran, dass diese Zahl erreicht werden kann.

Zweifel an den Jahreszielen

„Ich frage mich wirklich, wie Nintendo sein Hardware-Verkaufsziel erreichen will“, sagte der in Tokio ansässige Analyst Serkan Toto gegenüber Bloomberg. „Ich bin skeptisch, ob Nintendo noch genug Treibstoff im Tank hat, vor allem, wenn sie planen, das Ziel ohne Preissenkungen bei der Hardware zu erreichen.“

Immerhin, das Line-up für das letzte Jahr der Switch wurde in den letzten Monaten deutlich aufgewertet. Im September erscheint Zelda: Echoes of Wisdom und im November ein neuer Ableger zu Mario & Luigi. Mit Super Mario Party Jamboree steht im Oktober ein Partyhit an, bevor im Januar eine HD-Neuauflage von Donkey Kong Country Returns erscheint.

Viel dürfte auch davon abhängen, ob Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond noch im ersten Quartal des Kalenderjahres 2025 erscheinen und damit im laufenden Geschäftsjahr.

