Gamescom 2024: SEGA lockt mit einer Weltpremiere in Köln

So langsam füllt sich die Halle. Auch SEGA kündigte heute sein konkretes Line-up für die bevorstehende Gamescom an. Mit dabei hat man zwei Europa-Premieren und eine Weltpremiere.

Die zwei Europa-Premieren kennt man auch ohne Europa-Auftritt schon bestens. Sonic X Shadow Generations sowie Metaphor: ReFantazio werden erstmals in unseren Gefilden spielbar ausgestellt. Der Sonic-Spaß geht dann mit Fotomöglichkeiten weiter. Auch im Falle des Atlus-RPGs könnt ihr dank einer riesigen Seeker-Statue unvergessliche Bilder schießen.

Darüber hinaus wird sich in Halle 7 auch eine Weltpremiere anspielen lassen. Ein noch nicht angekündigtes Projekt wird sich in die Reihe der spielbaren Games am SEGA-Stand gesellen. Der naheliegende Tipp: Opening Night Live am Gamescom-Dienstag gucken.

Damit auch klar: Aus dem Hause SEGA erwarten uns in den nächsten Wochen gleich zwei neue Games. Auch für die Tokyo Game Show 2024 hat man nämlich bereits eine Ankündigung versprochen, nämlich von den Yakuza-Machern Ryu Ga Gotoku.

Gerüchte um Neuankündigungen von SEGA gab es in den letzten Monaten genug. Sonic Frontiers 2 soll uns ebenso erwarten wie weitere Persona-Neuauflagen. Allein, die Quelle: Midori. Nicht so gut gealtert.

Bildmaterial: SEGA