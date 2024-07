Ubisoft gibt das Line-up für die Gamescom 2024 bekannt, aber nur ein Titel ist spielbar

Ubisoft hat das Programm für die bevorstehende Gamescom 2024 geteilt. Das Line-up des Mega-Publishers ist dabei quantitativ überschaubar. Mit Assassin’s Creed Shadows und Star Wars Outlaws hat man allerdings zwei Spiele im Gepäck, die man den sogenannten „Blockbustern“ zuschreibt.

Am Ubisoft-Stand in Halle 6.1 werden Fans 100 Anspielstationen zu Star Wars Outlaws finden. Das Spiel erscheint bereits am 30. August, wer die Gamescom also nicht besuchen kann, muss nicht viel länger warten.

Spielstationen zu Assassin’s Creed Shadows werdet ihr in Köln aber vergeblich suchen. Das Spiel, das im feudalen Japan angesiedelt ist, wird in einem Kino mit Platz für 400 Besuchende präsentiert. Die Entwickler zeigen dabei die Spielstile der beiden Protagonisten Naoe und Yasuke.

Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft