Taiko no Tatsujin: Bandai Namco bringt den japanischen Arcade-Automaten in den Westen

In unseren Gefilden sind diese Geräte schon lange „aus der Mode“, aber in Japan werden sie nach wie vor gerne aufgestellt. Die Rede ist von Arcade-Automaten. Dafür hat Bandai Namco mit Bandai Namco Amusement eine eigene Abteilung und die unterhält unter anderem einen Automaten zur Rhythmus-Serie Taiko no Tatsujin.

Diesen Automaten will Bandai Namco jetzt im November 2024 nach Nordamerika bringen. Taiko no Tatsujin, bei dem die traditionellen japanischen Taiko-Trommeln simuliert werden, erschien erstmals 2001 in japanischen Spielhallen und hat seitdem auch seinen Weg auf Konsolen und mobile Plattformen gefunden. Einige der Spiele erschienen auch im Westen, so die aktuellen Switch-Ableger.

Die „echte“ Arcade-Variante, bei der Spielende mit richtigen Trommelstöcken auf ein simuliertes Taiko-Set schlagen müssen, bliebt bisher vor allem in Japan und Asien vorbehalten. Das ändert sich jetzt.

Bandai Namco Amusement kümmert sich um Planung und Entwicklung, während die US-Niederlassung die lokale Produktion und den Vertrieb übernimmt. Wie in Japan werden die Maschinen regelmäßig aktualisiert.

via Automaton Media, Bildmaterial: Bandai Namco, Taiko no Tatusjin