Seiichi Ishi verrät, was dieser Kult-Prügler und RPG-Klassiker Chrono Trigger gemeinsam haben

Was der kultige PS1-Prügler Tobal No. 1 und JRPG-Klassiker Chrono Trigger gemeinsam haben? Das verriet nun der erfahrende Kampfspiel-Entwickler und Tekken-Schöpfer Seiichi Ishii im Gespräch mit 4Gamer.

Nachdem er Anfang der 1990er Jahre bei SEGA an Titeln wie Virtua Racer und Virtua Fighter gearbeitet hatte, zog es ihn wenig später zu Namco. Hier entwickelte er als Director die beliebte Tekken-Marke und nahm für die ersten beiden Ableger auf dem Regiestuhl Platz.

Ein Umstand, der die Aufmerksamkeit von Final-Fantasy-Papa Hironobu Sakaguchi erregte. Aus der Zusammenkunft ging die Square-Tochtergesellschaft Dream Factory hervor, die mit dem 3D-Prügler Tobal No. 1 ein Debüt hinlegte, das später als Kult-Titel gelten sollte.

Für Tobal No. 1 hatte Ishii genaue Vorstellungen – er wollte mit Akira Toriyama zusammenarbeiten. 1995 hatte Square das herausragende Chrono Trigger veröffentlicht und damit einen großen Erfolg verzeichnet. Und die Charaktere in Chrono Trigger stammten bekanntlich von Akira Toriyama. Warum also nicht ein Kampfspiel machen, das die Charaktere von Chrono Trigger nutzt? Ishii ging die Idee an, aber als Toriyama den Prototypen sah, sagte er: „Ich zeichne ein paar neue Charaktere“.

Ein paar ist gut. Im Endeffekt kam Tobal No. 1 mit einer vollständigen Besetzung an Original-Charakteren daher – das potenzielle Crossover war begraben. Hättet Ihr gerne Chrono, Lucca und Co. in Tobal No. 1 gesehen?

via Automaton Media, Bildmaterial: Chrono Trigger, Square Enix