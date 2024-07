Castlevania: Nocturne entkommt mit Blu-Ray-Veröffentlichung dem Streaming-Gefängnis

Solltet Ihr die Anime-Adaption Castlevania: Nocturne bislang lediglich aus dem Grund gemieden haben, weil Ihr kein Fan von Streaming-Abos seid, dürfte euch folgende Ankündigung freuen. Wie Viz Media nämlich bestätigt hat, erhält die erste Staffel des zweiten Castlevania-Anime eine Blu-Ray-Veröffentlichung.

In einem entsprechenden Tweet erhaschen wir auch bereits einen Blick auf das Cover, geschmückt vom Protagonisten Richter Belmont. Die erste Staffel soll zum 8. Oktober 2024 verfügbar werden.

Übrigens: Eine zweite Staffel von „Nocturne“ ist bereits bestätigt. Im Oktober letzten Jahres bestätigte das Team hinter der Adaption, dass weitere Folgen in Arbeit sind. Seitdem herrscht allerdings Funkstille – wann es mit Richter Belmonts Geschichte weitergeht, bleibt unklar.

Zur Erinnerung: „Nocturne“ behandelt die Geschichte von Richter Belmont, der nicht nur in „Rondo of Blood“, sondern ebenso dem beliebten „Symphony of the Night“ eine tragende Rolle spielte.

Die Synopsis lautet: „Nocturne ist eine packende Geschichte über Liebe und Verlust und markiert eine Weiterentwicklung der ursprünglichen, bei Fans beliebten Castlevania-Netflix-Serie. Mit einer noch nie dagewesenen Origin-Story von Richter Belmont (Gaming-Ikone und einer der beliebtesten Charaktere der Franchise). Bandana inklusive.“

via Siliconera, Bildmaterial: Castlevania: Nocturne, Netflix, Konami, Project 51 Productions