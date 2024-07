3 Games für 49 Euro: Ihr wählt aus Spielen für Switch, PlayStation und Xbox

Wenn ihr euer Geld beim Prime Day nicht auf den Kopf gehauen habt, dann könnt ihr es jetzt bei Media Saturn tun. Dort startete jetzt eine neue „3 Games für 49 Euro“-Aktion auf ein ausgewähltes Sortiment.

Mit dabei sind diesmal auch Nintendo-Switch-Spiele, wobei die Auswahl relativ mager ausfällt. Spiele wie Prince of Persia: The Lost Crown, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Remnant: From the Ashes oder auch Risen waren zuletzt schon gut im Preis heruntergegangen.

Vielleicht lohnen sich aber andere Titel wie Super Bomberman R, South Park: Snow Day, GetsuFumaDen: Undying Moon oder AEW: Fight Forever für euch. Klickt auf der Übersichtsseite, die nur eine begrenzte Auswahl zeigt, auf „Mehr Angebote“, um alle teilnehmenden Spiele zu sehen!

Für PS5 und/oder Xbox warten unter anderem Anno 1800 Console Edition, Assassin’s Creed Mirage, Biomutant, Jagged Alliance 3, Outcast: A New Beginning, Octopath Traveler II oder Tactics Ogre: Reborn auf euch. Seid ihr diesmal fündig geworden?

Hier geht es zur Aktion:

Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit! Die Aktion läuft bis zum 12. August oder solange der Vorrat reicht. Die beliebtesten Games sind mitunter schnell vergriffen. Bonus: Als mySaturn- bzw. myMediaMarkt-Kunde könnt ihr extra noch 3.000 Bonuspunkte abstauben.

