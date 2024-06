Wenn ihr auf NieR-Schuhe gewartet habt, dann wartet ihr jetzt nicht mehr lange

Warum gibt es keine NieR-Schuhe? Wenn euch diese Frage all die Jahre auch umtrieben hat, dann fragt euch nicht mehr länger. Denn es gibt bald NieR-Schuhe.

Hersteller Mayla hat eine kommende Auswahl an Schuhen auf Basis von NieR Automata angekündigt. Genau genommen basieren die Modelle auf dem Anime NieR Automata Ver1.1a, der in Japan bald in die zweite Season geht, wie die Famitsu berichtet. Bisher gibt es noch keine konkreten Informationen zu den Modellen, Preisen und ob es ggf. noch andere Waren geben wird. Denn Mayla stellt neben Schuhen auch Kleidung und andere Accessoires her.

Das Promotion-Artwork zeigt zunächst nur ein Paar schwarze High Heels auf einem Betongebäude mit einigen verwachsenen Bäumen in einer Umgebung und Szenerie, die an NieR Automata erinnert.

Das Schuhpaar ist möglicherweise von 2B inspiriert, was natürlich nicht besonders abwegig ist. Das weiße Design der Vorderseite, das an 2Bs Visier erinnert und sogar ein bisschen abgeschrägt ist, weist jedenfalls darauf hin. Auf der Rückseite gibt es die charakteristische Mayla-Schleife.

Für Mayla ist es nicht die erste Kollaboration mit Videospielen. In der Vergangenheit gab es bereits Sneaker zu Evangelion oder auch Schuhe, die anlässlich Hatsune Miku veröffentlicht wurden. Und wenn eine NieR-Fortsetzung noch auf sich warten lässt, dann doch wenigstens High Heels?

via Siliconera, Bildmaterial: Mayla