Wegen „ethischen Standards“ wird die neue PlayStation-Version von Princess Maker 2 überarbeitet

Bliss Brain hat die Veröffentlichung von Princess Maker 2 Regeneration für PS4 und PS5 verschoben. Selbige sollte eigentlich am 11. Juli vollzogen werden, doch jetzt plant man mit dem 8. August 2024. Der Grund dafür ist vermutlich Wasser auf die Mühlen jener, die Sony Interactive Entertainment hinter gewissen „Indizierungen“ aktueller Videospiele sehen.

Die Versionen für Switch und PC-Steam erscheinen nämlich weiterhin am 11. Juli 2024, während Bliss Brain für die PlayStation-Versionen angibt, dass inhaltliche Änderungen erforderlich sind, um „ethischen Standards zu entsprechen“. Die Switch- und PS5-Versionen erhalten in Japan eine physische Veröffentlichung.

Bliss Brain beschreibt einen Teil der Änderungen, die man an der PlayStation-Version vornimmt, ganz konkret in einer japanischen Pressemeldung, übersetzt von Gematsu. Demnach werde man Elemente entfernen, mit denen man die Oberweite der Tochter vergrößern kann. Außerdem werden die Endings „Marriage with Father“ und „Marriage with Butler“ gestrichen. Wer darauf nicht verzichten kann, muss der PlayStation-Version ausweichen. Es klingt danach, als sei diese Liste nicht abschließend.

Das Spiel basiert auf Princess Maker 2 Refine aus dem Jahr 2004. Wichtige Grafiken werden von Takami Akai erneut gezeichnet, wobei er sich an das Original hielt. Die Grafiken versprechen eine höhere Auflösung für moderne Plattformen. Außerdem wurde ein Opening von Yonago GAINAX hinzugefügt. Die Animationen sollen potenziellen Vätern zeigen, was es heißt, eine Prinzessin zu erziehen.

In Princess Maker 2 müsst ihr eine Tochter über mehrere Jahre aufziehen, die euch „von den Sternen anvertraut“ wurde. Ihr dürft verschiedene Aufgaben geben und sie unterrichten, um aus ihr eine gebührende Herrscherin zu machen. Je nachdem, wie ihr sie behandelt, ändert sich natürlich ihr Verhalten und auch das Ende. Das Original erschien bereits 1993 in Japan und erhielt 2004 eine Überarbeitung als Princess Maker 2 Refine.

