Synchronsprecher Toru Furuya nach Bericht über Missbrauch für Metaphor: ReFantazio neu besetzt

Metaphor: ReFantazio erfreut sich aktuell bereits satter Vorschusslorbeeren. Ein neulich aufgedeckter Vorfall trübt die gute Stimmung nun allerdings. Demnach habe man einen Synchronsprecher aus dem Spiel entfernt, nachdem dieser zugegeben hatte, eine Affäre gehabt zu haben, die in Missbrauch endete.

Es geht um den erfahrenen Sprecher Toru Furuya, der zur Vertonung des Spiels beitragen sollte. Im letzten Monat berichtete das japanische Boulevardblatt Shukan Bunshun, dass Furuya eine vierjährige Affäre mit einer 37 Jahre jüngeren Fan hatte. Furuya wandte sich dann via Twitter an die Öffentlichkeit, um besagten Bericht zu bestätigen, und gestand dabei, dass er seine Partnerin während der Beziehung geschlagen und sie zu einer Abtreibung gezwungen habe.

„Ich kann mich nicht genug dafür entschuldigen, dass ich das Vertrauen all meiner Fans missbraucht habe, die mich über die Jahre unterstützt haben, sie enttäuscht, verletzt und meinen Charakter beschmutzt habe“, so Furuya in seiner Erklärung.

Atlus veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung auf seiner Website und bestätigte, dass Furuya aus dem Spiel entfernt und durch einen neuen Schauspieler ersetzt wird. „Atlus Co. Ltd gibt bekannt, dass der Synchronsprecher Toru Furuyas Auftritt im neuen RPG Metaphor: ReFantazio, dessen Veröffentlichung für den 11. Oktober geplant ist, aufgrund verschiedener Umstände geändert wird“, heißt es in der Erklärung.

Und weiter: „Die neue Besetzung wird in einem für Juli geplanten Folgebericht bekannt gegeben. Wir hoffen, dass Sie Metaphor: ReFantazio weiterhin unterstützen werden.“

Der 70-jährige Furuya ist seit den 1960er Jahren in Japan als Synchronsprecher tätig. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen Tuxedo Mask in Sailor Moon, Yamcha in Dragon Ball und Pegasus Seiya in Saint Seiya.

