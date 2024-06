Silent Hill 2: Macher des Originals wollten mehr Änderungen, aber Bloober lehnte ab

In einem aktuellen Interview mit Famitsu äußerte sich Motoi Okamoto, Produzent der „Silent Hill“-Reihe, zum in Arbeit befindlichen Remake von Silent Hill 2 und den Bemühungen des Teams, dem Original treu zu bleiben.

Überraschenderweise bemerkt Okamoto, dass es die ursprünglichen Mitarbeiter von Silent Hill 2 waren – wie etwa Art Director und Monsterdesigner Masahiro Ito und Sounddesigner Akira Yamaoka –, die eifrig waren, Änderungen am kommenden Remake vorzunehmen. Auf der anderen Seite widersprachen Mitglieder des in Polen ansässigen Entwicklers Bloober Team solchen Meinungen oft und verbürgten sich dafür, bestimmte Elemente unangetastet zu lassen.

„Spieleentwickler wollen nicht zweimal dasselbe machen. Ich denke, dass sie als ursprüngliche Entwickler viele Teile ändern wollten“, erklärt Okamoto im Namen des japanischen Entwicklerteams. „Es ist den Meinungen von Bloober Team zu verdanken, die große Fans des Originalspiels sind, dass das Remake dem Original sehr treu bleibt.“

Darüber hinaus deutet der Produzent sogar an, dass es viel mehr Unterschiede zwischen dem Original und dem Remake gegeben hätte, wenn das Entwicklerteam des Remakes ausschließlich aus Japanern bestanden hätte.

Was die spezifischen Eigenschaften von Silent Hill 2 betrifft, die das Team im Remake beibehalten wollte, erwähnt Okamoto die Balance zwischen dem, was gesprochen wird, und dem, was dem was SpielerInnen durch Bilder und Geräusche suggeriert wird, sowie den Fokus auf den ausgeprägten psychologischen Horror, den das Originalspiel verkörperte. Darüber hinaus achtete das Team darauf, UI-Bildschirme so weit wie möglich zu vermeiden, um das Eintauchen in das Spiel zu maximieren. Zum Beispiel, indem James die Karte physisch herausholte, anstatt einen UI-Kartenbildschirm zu haben.

Neue Technologien ermöglichten es den Entwicklern zwar, mehr Informationen und Details in die Spielumgebungen zu packen, sie achteten jedoch darauf, dies auf eine Weise zu tun, die das Setting von Silent Hill 2 nicht beeinträchtigt. Obwohl Okamoto beispielsweise versucht war, die Atmosphäre der Stadt mit Ampeln und Straßenlaternen zu bereichern, entschied er sich dagegen, da es im ursprünglichen Setting keinen Strom gab.

via Automaton Media, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team, Konami