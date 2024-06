Pünktlich zu Final Fantasy XIV: Dawntrail gibt es einen neuen Stuhl von Secretlab

Pünktlich zur nahenden Veröffentlichung von Final Fantasy XIV: Dawntrail gibt es die neueste, perfekte Sitzlösung für euch. Denn die neue Erweiterung wird mutmaßlich dazu führen, dass Fans des MMORPGs ein Weilchen sitzen.

Der Stuhl vom Modell TITAN Evo soll euch für „stundenlange Abenteuer“ rüsten. Dafür sorgen der Pressemeldung zufolge forschungsgestützte, ergonomische Merkmale – damit ihr auch die härtesten und längsten Raids besteht.

Der Stuhl sorgt dabei dafür, dass ihr genau das macht, was ihr normalerweise in dieser Situation nicht macht: euch bewegen. Er sei so konzipiert, dass er natürliche Bewegungen unterstütze, indem er sich den verschiedenen Körperhaltungen des Nutzers anpasst.

Das Design ist eine Hommage an das 10 Jahre alte MMORPG und bietet viele kleine Hinweise auf Final Fantasy XIV. Am auffälligsten: austauschbare, magnetische Patches mit verschiedenen Rollen. Ihr könnt einen Tank-, Heiler- oder DPS-Stuhl gestalten.

Der neue Secretlab-Stuhl zu Final Fantasy XIV wird gemeinsam mit Lendenkissen an den Start gebracht. Auch hier bleibt man beim Thema: Es gibt eine Alpha Edition mit Moogles und eine Fat Cat Edition.

„Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Welt von Eorzea mit ihrer reichen Geschichte und Lore aufzubauen, und in Secretlab haben wir einen Partner gefunden, der ebenso viel Zeit in die Entwicklung eines Stuhls investiert hat, der dem Spiel, das wir alle lieben, gerecht wird. Der Kristallturm wird in seiner ganzen Pracht mit sorgfältigen Stickereien zum Leben erweckt, und der TITAN Evo ist alles, was die Spieler brauchen, um sich den größten Herausforderungen des Spiels zu stellen“, so das FF14-Team.

Am 2. Juli 2024 erscheint die brandneue Erweiterung Dawntrail. Ein langer Weg für euch? Gewiss, wenn ihr neu anfangt. Aber es ist nie zu spät, um mit Final Fantasy XIV zu beginnen. Das können neuerdings auch Xbox-Fans. Aber auch für PlayStation- und PC-NutzerInnen gibt es weiterhin die kostenlose Testversion mit allen Inhalten von A Realm Reborn, Heavensward und Stormblood.

Bildmaterial: Secretlab