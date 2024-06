Prince of Persia: The Lost Crown erscheint im August auch bei Steam für PCs

Publisher Ubisoft und der Entwickler Ubisoft Montpellier gaben bekannt, dass das Prinzen-Abenteuer Prince of Persia: The Lost Crown ab dem 8. August auch via Steam zum Kauf erhältlich sein wird.

Bisher war der Titel lediglich über den hauseigenen Ubisoft Store und über den Epic Games Store erhältlich. Prince of Persia: The Lost Crown ist darüber hinaus aktuell für PlayStation, Xbox und Switch verfügbar.

Zurück zu den Wurzeln der Reihe

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein 2D-Action-Plattformer, also in bester Tradition der Reihe, „inspiriert vom Metroidvania-Genre“. Entwickelt wurde das Spiel vom Rayman-Legends-Studio Ubisoft Montpellier. Als der persische Krieger Sargon erkundet ihr die verfluchte Region des Berges Qaf auf der Suche nach dem Prinzen Ghassan.

Neuer Content ist unterwegs

Der Entwickler Ubisoft Montpellier gab außerdem bekannt, dass man den Titel mit mehreren Erweiterungen, also DLC, so lange wie möglich am Leben halten möchte. Neben dem sogenannten „Warrior’s Path“-Update ist auch der Boss-Attack-Modus bereits verfügbar. Weitere Erweiterungen wie „Divine Trials“ bieten weitere Boss-Herausforderungen und neue Outfits. Auch eine Story-Erweiterung soll noch kommen.

Der Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft