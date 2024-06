Nach fast zehn Jahren: Mysteriöser Beitrag zu P.T. von Kojima lässt Fans rätseln

Dass sich Hideo Kojima in den sozialen Medien wohlfühlt, ist kein Geheimnis. Der Branchenveteran teilt regelmäßig seine täglichen Abenteuer, Essen und Liebe für Filme, Literatur und Videospiele. Hin und wieder begeistert sich Kojima aber auch für einen kryptischen Post, der Fans mit der Stirn runzeln lässt.

So auch kürzlich, als er – ganz unkommentiert – ein Bild aus dem beliebten spielbaren Teaser P.T. via Threads veröffentlichte. Das Bild zeigt Norman Reedus, der den Protagonisten des Spiels dargestellt hätte, auf das P.T. seinerzeit anspielte. Weiterhin wird das Bild vom Logo des Teasers geziert.

„Was soll das BEDEUTEN?“, fragt eine Nutzerin. „Ich habe es heute noch auf meiner PS4“, kommentiert ein anderer stolz. „Tue uns das nicht an. Bitte. Ich würde alles dafür tun, dieses Spiel zu erhalten“, fleht ein anderer.

Wir erinnern uns: P.T. schlug im Vorfeld der Gamescom 2014 als Shadowdrop auf PlayStation-4-Konsolen auf und sorgte regelrecht für weltweites Rätseln. Die schaurige Spieldemo offenbarte dann nach Abschluss, dass es sich um einen neuen Eintrag in die beliebte Silent-Hil-Serie handelt, der in Zusammenarbeit zwischen Hideo Kojima und Guillermo del Toro entstehen sollte.

Daraus wurde bekanntlich nichts. Kojima und Konami verkrachten sich, woraufhin der Metal-Gear-Entwickler loszog, um sein eigenes Studio auf die Beine zu stellen. Zur Zusammenarbeit mit Norman Reedus kam es dann trotzdem, wenngleich im Kontext Death Stranding.

Dass etwas hinter Kojimas kürzlichen Threads-Post steckt, ist nicht unmöglich, wahrscheinlicher scheint es aber, dass der gute Mann einfach ein wenig in Erinnerungen schwelgt. Immerhin ist es in Kürze stolze zehn Jahre her, seit P.T. veröffentlicht wurde.

via The Gamer, Bildmaterial: P.T., Konami, via Mobygames