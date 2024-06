Mit Musik, Rhythmus und im Anime-Stil: UNBEATABLE erscheint 2025 für PCs und Konsole

UNBEATABLE startete 2021 mit einer Kickstarter-Kampagne, bei der das Entwicklerstudio D-Cell Games die benötigte Finanzierung von 55.000 US-Dollar deutlich überbieten konnte. Am Ende waren es 267.402 US-Dollar und das Spiel ging in die Entwicklung.

Nun gaben Publisher Playstack und Entwickler D-CELL bekannt, dass das Rhythmus-Abenteuer 2025 für PlayStation 5, Xbox und PCs via Steam erscheinen wird. In einer Pressemitteilung schreibt Playstack-CEO Harvey Elliott, dass man sich freue, ein so lebendiges Spiel wie UNBEATABLE ins Line-up aufnehmen zu können.

Das Spiel verkörpere den kühnen und innovativen Geist, den sie den SpielerInnen vermitteln wollen. Außerdem könne man es kaum erwarten, dass jeder die einzigartige Mischung aus erzählerischer Erfahrung und rhythmischem Arcade-Gameplay erleben kann.

Darum gehts in UNBEATABLE

Entdeckt die Welt von UNBEATABLE, in der Musik illegal ist. Das hält euch aber nicht davon ab, aus vollem Herzen zu musizieren. Ihr schlüpft in die Rolle von Beat, einer Punkerin mit rosa Haaren und kämpft gegen Polizisten, freundet euch mit Außenseitern an und spielt große Konzerte.

Visuell atemberaubende Szenen im Anime-Stil untermalen dabei die rhythmischen Kämpfe. Einen Vorgeschmack, worauf ihr euch einlassen könnt, seht ihr im folgenden Trailer.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: UNBEATABLE, D-Cell Games, Playstack