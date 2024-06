Life-is-Strange-Macher verschieben ihr neues Spiel wegen dem neuen Life-is-Strange-Spiel

Bis heute sind Don’t Nod „die Life-is-Strange-Macher“ und das bleiben sie auch für immer, aber diese Beschreibung fällt inzwischen natürlich zu kurz aus. Seitdem gingen unter anderem Jusant, Tell Me Why und Harmony auf das Konto von Don’t Nod, im Februar erschien Banishers.

Noch dazu kommt das nächste Life-is-Strange-Spiel nicht mehr von Don’t Nod. Life is Strange: True Colors wurde von Deck Nine Games entwickelt und gleiches gilt für das kommende Life is Strange: Double Exposure. Das hat mit dem 29. Oktober schon seit seiner Ankündigung beim Xbox Games Showcase einen konkreten Termin.

Und hier sind wir direkt wieder bei Don’t Nod, den Machern des originalen Life is Strange. Deren neues Spiel Lost Records: Bloom & Rage wurde jetzt auf Anfang 2025 verschoben. Verschoben wird das neue Spiel der Life-is-Strange-Schöpfer wegen des neuen Life is Strange.

„Wir wissen, dass viele unserer Fans dieses Spiel ebenso sehnsüchtig erwarten wie den kürzlich angekündigten nächsten Teil von Life is Strange“, zitiert Eurogamer Don’t Nod-Chef Oskar Guilbert aus einer Pressemeldung. „Lasst uns beiden Titeln den Raum geben, den sie brauchen, um von unseren Spielern innerhalb der großen Community, die wir aufgebaut haben, genossen zu werden.“

„Wir glauben fest daran, dass sich die Wartezeit auf Bloom & Rage lohnen wird. Wir freuen uns darauf, dieses neue Abenteuer zu teilen, das hoffentlich ein weiteres denkwürdiges Kapitel im Don’t-Nod-Universum werden wird“, so Guilbert weiter.

Lost Records „erzählt die Geschichte der vier Freundinnen Swann, Noa, Autumn und Kat. Nachdem sie sich 27 Jahre lang nicht gesehen haben, werden sie wiedervereint und müssen sich den Ereignissen des Sommers 1995 stellen, über die sie eigentlich nie mehr reden wollten.“

Der Ankündigungstrailer:

