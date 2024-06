Es wäre ein „Traum“, wieder mit Kojima zu arbeiten, sagt der Metal-Gear-Producer

Die gemeinsame Geschichte Hideo Kojima und Konami ist eine lange. Inzwischen ist sie aber auch schon lange beendet. Von offizieller Seite hielt man sich im Hause Konami in den letzten Jahren stets zurück, wenn es um den Schöpfer von Metal Gear Solid geht. Umso überraschender sind die heutigen Äußerungen von Producer Noriaki Okamura.

Während des heutigen Livestreams „Metal Gear Production Hotline 01“ (unten mit englischen Untertiteln) äußerte Okamura den Wunsch, wieder mit Hideo Kojima (und anderen Entwicklern des Originals) zusammenzuarbeiten. Er geht aber offenbar nicht davon aus, dass die ehemaligen Kollegen ebenso denken.

Kojima und Konami trennten sich 2015, nachdem es nach der Veröffentlichung von Metal Gear Solid V offenbar zu einem Streit gekommen war, dem letztlich auch Silent Hills zum Opfer fiel, das mit einem „Playable Teaser“ bereits angedeutet wurde.

Okamura wolle nicht für jemanden außerhalb der Firma antworten oder darüber spekulieren, wie andere denken. „Aber ich persönlich würde nichts lieber tun, als wieder mit Mr. Kojima und dem Rest des Teams zu arbeiten. Wenn das passieren könnte, wäre das ein Traum“, so Okamura auf die Frage, ob es eine Chance gäbe, wieder mit den alten Metal-Gear-EntwicklerInnen zu arbeiten.

Die Leute hätten sich aber neuen Dingen zugewandt und hätten neue Verpflichtungen. „Das ist also unsere aktuelle Realität“, so Okamura. Er halte es nicht für richtig, Forderungen dieser Art an irgenjemand zu stellen. Man arbeite dehalb mit der Erwartung, dass alles, was man mache, „von uns selbst abhängt“. Darüber hinaus würden „viele“ Mitarbeiter des alten Metal Gear Solid 3: Snake Eater auch am Remake arbeiten.

Kojima und andere würden für ihre Rolle am Original gewürdigt, versprach Okamura. Noriaki Okamura arbeitet seit langer Zeit bei Konami und war Producer mehrere Spiele der Reihe, darunter Metal Gear Solid: Portable Ops, Metal Gear Survive und jetzt eben Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Der Livestream:

via VGC, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami