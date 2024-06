Embracer macht Pieces Interactive dicht, die Macher des Reboots von Alone in the Dark

Embracer lässt das nächste Studio fallen. Pieces Interactive, der Entwickler hinter dem Reboot von Alone in the Dark, wurde geschlossen. Auf der Website des Entwicklers findet sich jetzt der Schriftzug: „Thanks For Playing With Us“ und dazu die Daten 2007-2024. „Unsere letzte Veröffentlichung war das Reimagining von Alone in the Dark“, heißt es.

Embracer kaufte das Studio erst im Jahr 2017, nachdem es zunächst an Titan-Quest-Projekten gearbeitet hat. Seit seiner Gründung 2007 hat Pieces Interactive mehr als 10 Spiele veröffentlicht, darunter „eigenen Konzepte wie Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf und Kill to Collect als auch Auftragstitel wie Magicka 2“, erklärt man.

Pieces Interactive ist das jüngste Opfer von Embracer. Der schwedische Mega-Konzern kaufte in den letzten Jahren kräftig zu und schrumpft sich jetzt wieder „gesund“ – unter anderem trennte man sich von Borderlands-Entwickler Gearbox und schloss Volition. Die Umstrukturierungen bei Embracer forderten seit dem vergangenen Geschäftsjahr 4.532 Entlassungen, wie Eurogamer vorrechnet.

„Das Reboot von Alone in the Dark macht im Prinzip alles richtig und verhilft der mittlerweile doch sehr angestaubten Reihe damit zu neuem Leben“, resümierte unser Test zu Alone in the Dark. Das Embracer-Management bescheinigte aber eine „softer-than-expected performance“.

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive