Elden Ring knackt neuen Meilenstein und lässt die bisherigen Ereignisse Revue passieren

Die nahende Veröffentlichung von der DLC-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ dürfte Bandai Namco auch dafür nutzen, noch einige Exemplare des Grundspiels zu verkaufen.

Doch selbst wenn nicht: Die Basis an Elden-Ring-Spielenden ist riesig. Über 25 Millionen Mal wurde Elden Ring bisher physisch ausgeliefert und digital verkauft, wie Bandai Namco mitteilte.

Seit man im Februar 2023 kurz nach dem Launch des Spiels mitteilte, gut 20 Millionen ausgeliefert zu haben, sind also weitere 5 Millionen dazugekommen. Mal sehen, wie es in einigen Monaten aussieht, wenn „Shadow of the Erdtree“ eine Weile erhältlich war.

Für alle Neueinsteiger und zur Auffrischung für Veteranen hat Bandai Namco einen neuen Trailer veröffentlicht, der die bisherigen Ereignisse Revue passieren lässt. In einem Blogbeitrag wird außerdem die Story kurz „erklärt“, wenn man das so sagen kann.

Alles sehr schön. Weniger erfreulich: Mit der Collector’s Edition zu Shadow of the Erdtree gibt es logistische Probleme. Was dahintersteckt und wie sich Bandai Namco behilft, erfahrt ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware