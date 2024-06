Eine der coolsten E3-Enthüllungen von Nintendo hätte fast nicht stattgefunden

Viele würden sagen, dass die offizielle Ankündigung von Mario + Rabbids Kingdom Battle als eine der besten E3-Enthüllungen in die Geschichte eingehen wird. Es gab viel Skepsis vor der Show, aber Ubisoft zerstreute die Bedenken hinsichtlich der Zusammenführung dieser beiden Franchises schnell.

Ubisoft begann sein E3-Segment, indem es den Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto als Überraschungsgast auf die Bühne holte, der ein wenig über das Spiel sprach. Er hatte auch etwas Spaß mit Ubisoft-CEO Yves Guillemot – die beiden schwangen Blaster und gaben der Ankündigung eine heitere Note. Allerdings zögerte Nintendo im Vorfeld, da es der Meinung war, es sollte „ernster“ sein, so Leon Winkler, der die E3-Shows von Ubisoft leitet.

Winkler sagte im Gespräch mit GamesIndustry Folgendes über die Enthüllung von Mario + Rabbids Kingdom Battle auf der E3: „Als ich Nintendo diese Idee zum ersten Mal vorschlug, waren sie sich nicht sicher und meinten, es sollte ernster sein. Und die Idee mit der Nebelmaschine, als Miyamoto den Saal betrat, mit den Lichtern im Hintergrund … sie sagten so etwas wie ‚Ich weiß nicht‘“, so Winkler.

Und weiter: „Aber wir sagten: ‚Probieren wie es einfach aus, wir machen es vor Ort, und wenn er begeistert ist, machen wir es.‘ Und am Tag selbst meinte er: ‚Ja, das ist cool‘. Jetzt haben wir zwei Legenden auf der Bühne, Miyamoto und Yves, und sie haben Waffen. Also lasst uns das Bild der E3 mit ihnen Rücken an Rücken kreieren. Dieses Bild war überall, als die Leute in diesem Jahr über die E3 sprachen.“

Etwas anderes, das die Ankündigung besonders machte, war, als die Kamera auf den Kreativdirektor Davide Soliani schwenkte, der in Tränen ausbrach. Winkler erklärte: „Das ist das Coole an Events; Sie können die menschliche Seite unserer Arbeit zeigen. Ich konnte bei den Proben sehen, dass Davide emotional wurde, und ich dachte: ‚Vielleicht sollten wir dafür einen Kameramoment vorbereiten.‘ Weil es wichtig ist. Es macht uns als Branche menschlicher. Es ist Davide, der seit seiner Kindheit ein Nintendo-Fan ist, und jetzt steht sein Idol auf der Bühne und zollt ihm Respekt … Ich würde auch weinen.“

Mario + Rabbids Kingdom Battle war eines der ersten Spiele, die für Nintendo Switch veröffentlicht wurden, und wurde von 10 Millionen Menschen gespielt. Es folgte Mario + Rabbids Sparks of Hope, das 2022 herauskam.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft