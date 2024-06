Deutsche Verkaufscharts: Shin Megami Tensei V: Vengeance ist der stärkste Neueinsteiger

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts drückt EA Sports F1 24 weiter auf das Gaspedal, aber so langsam ist der Tank leer. Auf PS4 und PS5 reicht es nur noch für den zweiten Platz hinter Grand Theft Auto V respektive The Last of Us Part II Remastered. Auf Xbox Series fährt die Rennsimulation aber nochmal auf die Pole-Position.

Höchster Neueinsteiger der Woche ist Shin Megami Tensei V: Vengeance. Die erweiterte Version des Atlus-Spiels landet auf Rang vier der PS5-Rankings. In den Switch-Rankings fährt Mario Kart 8 Deluxe wieder an Paper Mario: The Legende vom Äonentor vorbei.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Shin Megami Tensei V: Vengeance, Atlus