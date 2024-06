Deutsche Verkaufscharts: EA Sports F1 24 nimmt das Tempo raus, andere holen auf

Vor einer Woche war EA Sports F1 24 in einer starken Verkaufswoche souveräner Dreifachsieger, jetzt nimmt die Simulation deutlich das Tempo raus. Auf PS5 lässt das Spiel The Last of Us Part II Remastered vorbeiziehen und auf PS4 rauscht GTA V auf die Pole. Jeweils landet F1 24 auf dem zweiten Platz.

Nur auf Xbox Series behalten Hamilton und Co. die Oberhand. Ansonsten ist in einer offenbar recht schwachen Verkaufswoche nicht viel passiert. Auf Nintendo Switch bleibt Paper Mario noch einmal das Maß der Dinge, bevor über lang oder kurz wohl Mario Kart 8 Deluxe wieder von Rang 2 auf die Pole fährt.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: EA Sports F1 24, Electronic Arts