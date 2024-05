Songs of Silence verschoben: Die Musik von Hitoshi Sakimoto hört ihr erst etwas später

Über 100.000 Euro konnte das in München beheimatete Chimera Entertainment mit einer Kickstarter-Kampagne zu Songs of Silence einsammeln – das Finanzierungsziel lautete anfangs über 23.000 Euro. Die Kampagne war also ein voller Erfolg.

Im Kickstarter-Monat hatte man alle Hände voll zu tun: Stretch-Goals erdenken, physische Belohnungen entwerfen und herstellen, Feedback aus der Demo auswerten und mehr. Da ist die Entwicklungsarbeit wohl etwas hinten heruntergefallen.

Der für den 23. Mai geplante Start im Early-Access muss deshalb ein wenig verschoben werden. Wie man mitteilt, plant man jetzt mit dem 4. Juni 2024. Auf die Veröffentlichung der Vollversion oder auf die Belohnungen für Fans aus der Kickstarter-Kampagne soll sich diese Verschiebung nicht auswirken.

Für alle UnterstützerInnen der Kickstarter-Kampagne geht es jetzt mit Umfragen weiter. Dabei bleibt es erstmal trocken: Zusagen, Zahlungsdetails und Lieferadressen sind zu prüfen. Für alle anderen bleibt der Dank an die UnterstützerInnen, die mit den erreichten Stretch-Goals unter anderem einen Koop-Mehrspielermodus möglich gemacht haben.

Das ist Songs of Silence

In Songs of Silence sollt ihr mächtige Armeen kommandieren können, mit denen ihr Bastionen und befestigte Städte stürmt, legendäre Monster jagt und eine abwechslungsreiche Karte erkundet. Die Veröffentlichung ist für PCs und Konsolen geplant.

Optisch orientiert sich Songs of Silence am Jugendstil und der Soundtrack soll nicht weniger als episch werden. Mit Hitoshi Sakimoto hat man dafür sicherlich beste Voraussetzungen geschaffen. Der Komponist war unter anderem an Final Fantasy Tactics beteiligt.

Bildmaterial: Songs of Silence, Chimera Entertainment