PlayStation verfolgt weiter „dualen Ansatz“, macht aber Ausnahme bei Singleplayer-Games

PlayStation hat seine Pläne für zukünftige Exklusivtitel dargelegt und erklärt, dass es zwar Live-Service-Titel gleichzeitig auf PlayStation und PC herausbringen wird, aber nicht vorhat, dasselbe mit seinen wichtigsten Singleplayer-Titeln zu tun.

Bei einem Geschäftstreffen am Donnerstag sprachen die künftigen gemeinsamen CEOs Hermen Hulst und Hideaki Nishino über die Strategie von PlayStation in Bezug auf seine Exklusivtitel. Bei diesem Treffen erklärte Hulst, dass das Unternehmen bei der Veröffentlichung von Exklusivtiteln einen „dualen Ansatz“ verfolgt. Man werde zwar weiterhin Live-Service-Titel gleichzeitig auf PS5 und PC herausbringen – wie wir es bei Helldivers 2 gesehen haben. Die wichtigsten Singeplayer-Titel sollen aber weiterhin exklusiv auf den Konsolen bleiben.

Trotz des riesigen Erfolgs von Helldivers 2 scheint PlayStation daran interessiert zu sein, weiterhin Exklusivtitel zum Hauptanziehungspunkt für seine Konsole zu machen. Das Unternehmen hofft, dass es mehr Leute in das PlayStation-Ökosystem locken wird, wenn Titel wie God of War, Horizon Zero Dawn und Ghost of Tsushima in den ersten Jahren exklusiv auf Konsolen bleiben, bevor sie auf den PC kommen.

„Natürlich werden einige Kunden vom PC auf die Konsole umsteigen. Kunden, die sich auf den PC konzentrieren, werden, wenn sie einen Mehrwert finden, auf die Konsole umsteigen. Ich denke also, dass dies keine Kannibalisierung, sondern eine Wachstumschance ist“, erklärt Nishino.

Das ist nicht gerade eine überraschende Neuigkeit, da es sich um eine Strategie handelt, die PlayStation seit mehreren Jahren verfolgt und die offenbar sehr gut funktioniert. Ghost of Tsushima: Director’s Cut wurde kürzlich auf Steam veröffentlicht und wurde zum meistverkauften Singleplayer-Spiel von PlayStation auf der Plattform.

Sicher ein Beweis dafür, dass es zahlreiche PC-SpielerInnen gibt, die sich über die Möglichkeit freuen, die neusten PlayStation-Titel zu spielen. Ob sie sich aber tatsächlich dazu verleiten lassen, sich eine PS5 zuzulegen, um nicht erst mit Verspätung in entsprechende Titel starten zu können? Das wird sich zeigen müssen.

via The Gamer, Bildmaterial: Ghost of Tsushima, Sucker Punch, Sony