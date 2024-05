Naoki Yoshida besucht Deutschland und so könnt ihr Ende Mai mit dabei sein

Square Enix hat im Lodestone bekannt gegeben, dass Naoki Yoshida in Kürze Deutschland besuchen wird. Im Rahmen der „Roadway“ zur neuen Erweiterung Final Fantasy XIV: Dawntrail wird er am 30. Mai in Potsdam an einem Fan-Gathering teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit und nur 80 Fans werden eingelassen.

Selbstredend: Die Tickets dazu müssen verlost werden. „Wir sind uns der großen Nachfrage nach deutschen Fan-Treffen bewusst und prüfen aktiv, ob wir im Laufe des Jahres weitere Treffen veranstalten können. Wir werden in Zukunft weitere Informationen über den Lodestone veröffentlichen“, heißt es von Square Enix.

Bis zum 22. Mai könnt ihr euch für die Verlosung dieser Tickets auf dieser Website anmelden. Am 23. Mai werden die 80 glücklichen Fans dann informiert. Details zum Event gibt es bislang allerdings nicht. Bislang nur klar: Es gibt Fotomöglichkeiten, ein Musikquiz, Snacks, Drinks und Goodies.

Final Fantasy XIV: Dawntrail hat erst kürzlich einen konkreten Termin verpasst bekommen und erscheint am 2. Juli 2024. Dann wird es auch eine Collector’s Edition geben, die ihr euch hier ansehen könnt.

via Lodestone, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix