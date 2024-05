Into the Emberlands will das Cozy-Genre um einen Roguelite-Twist erweitern

Das Cozy-Genre ist populär und erhält quasi täglich Zuwachs. Auch Tiny Roar aus Hamburg will mitmischen. Das Entwicklerstudio, das zuletzt unter anderem XEL veröffentlichte, kündigte gemeinsam mit Publisher Daedalic jetzt Into the Emberlands an.

In der zauberhaften Welt der Emberlands werden die friedlichen Knacks von einem mysteriösen Miasma heimgesucht, welches alles in Dunkelheit taucht. Glücklicherweise seid ihr der auserwählte Lichtträger und mit einer Laterne ausgestattet.

Spielerisch erwartet euch ein gemütliches Erkundungsspiel mit Roguelite-Twist. Ihr rettet die Knacks und bringt sie in Sicherheit. Nebenher sammelt ihr Ressourcen, um das Dorf wieder aufzubauen, das gleichzeitig Zufluchtsort für die Knacks wird. Erlischt jedoch euer Licht, seid auch ihr verloren.

Into the Emberlands ist aus dem früheren Projekt „Wanderful“ des Studios entwachsen. Tiny Roar verfogt einen offenen und iterativen Entwicklungsansatz und das Spiel hat sich weit von seinem ursprünglichen Konzept entfernt. Deshalb gab es jetzt auch einen neuen Namen.

Im Sommer soll Into the Emberlands in den Early-Access bei Steam gehen. Eine Steam-Seite zum Spiel gibt es noch nicht. Seht nachfolgend den Ankündigungstrailer.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Into the Emberlands, Tiny Roar, Daedalic