Heiße Beat’em Ups für kleines Geld: Sieben Genre-Größen im Bundle für nicht mal 19 Euro

Bei Humble ist ein neues Bundle an den Start gegangen, das euch zahlreiche Beat’em Ups für kleines Geld beschert. In Brutal Beat’em Ups* gibt es sieben Games für 18,52 Euro. Darunter River City Girls, Double Dragon Gaiden und Battletoads. Konkret bekommt ihr:

River City Girls

River City Girls 2

River City Girls Zero

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2

Battletoads

Mit dem Kauf bei Humble* unterstützt ihr wie immer auch einer Wohltätigkeitsorganisation, diesmal Active Minds und Safe in Our World. Beide Organisationen setzen sich für die mentale Gesundheit ein. Active Minds konkret für die von jüngeren Menschen und Safe in Our World kümmert sich speziell um die Gamesbranche.

Noch ein bisschen Kleingeld übrig? Dann hat Humble auch noch ein sehr interessantes Monster-Hunter-Bundle für euch. In der Monster Hunter World & Rise Saga* bekommt ihr die modernen Monster-Hunter-Games inklusive der Erweiterungen für 27,86 Euro. Ein gutes Angebot, insbesondere, wenn ihr Monster Hunter noch nicht kennt, aber kennenlernen wollt!

Bildmaterial: River City Girls 2, Arc System Works, WayForward