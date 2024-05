Ex-Capcom-Producer Hiroyuki Kobayashi plaudert über sein neues Action-RPG und Studio

Mit GPTRACK50 hat der ehemalige Capcom-Producer Hiroyuki Kobayashi unlängst unter NetEase-Fittichen ein neues Studio gegründet. Das wurde im Oktober 2022 erstmals bekannt, seitdem arbeitet man dort an einem neuen 3D-Action-RPG, das nach Möglichkeit in diesem Jahr vorgestellt werden soll.

Jetzt kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Zwar veröffentlichte man noch keine neuen Details zum gesagten Spiel, aber ein interessantes Interview von Hiroyuki Kobayashi – mit Yosuke Saito, seines Zeichens Square-Enix-Producer. Das Interview ist der Auftakt zu einer Interview-Reihe von Kobayashi mit weiteren Producern.

Im Interview geht es um das Produzieren von Videospielen heutzutage. Saito und Kobayashi sprechen über die Fähigkeiten und das Know-how, welches Producer „in der heutigen Zeit“ benötigen, um Spiele zu erschaffen. Es geht um die sich verändernde Entwicklungsumgebung, um die Benutzer, die Medien und die Marktumgebung.

Dabei erfahren wir auch, unter welchen Voraussetzungen bei GPTRACK50 gearbeitet wird. So plaudert Kobayashi aus, dass man das Kernteam bei etwa 20 Mitarbeitenden hält. Man sei deshalb auch auf externe Hilfe angewiesen. Die Arbeit in einem kleineren Studio war eine bewusste Entscheidung. Früher habe Kobayashi Teams von 200 Personen angeführt, aber nur mit etwa 10 Mitarbeitenden sei er tatsächlich zusammengekommen. „Ich wollte eine Umgebung schaffen, in der alle Teammitglieder einander sehen, sich leicht unterhalten und Meinungen austauschen können“, so Kobayashi.

Kobayashi spricht darüber hinaus ein wenig über die Arbeit eines Producers, die er jener eines Directors unterstellt. Saito sagt das in der Form nicht, sieht es aber ganz ähnlich. Der Director sei für das Spiel als „Kunstwerk“ verantwortlich, der Producer für das Spiel als „Produkt“ und den kommerziellen Erfolg.

Zurück zum Action-RPG von GPTRACK50: Damit komme man gut voran, so Kobayashi. Aber wie das Spiel ist auch die Entwicklungsumgebung beim neuen Studio noch in der Entstehungsphase. Man stoße oft auf Hindernisse und Probleme, aber man finde jedes Mal eine Lösung, so Kobayashi. „Das ist ein Prozess, der sich ständig wiederholt“, sagt er. Lest hier das gesamte Interview.

Bildmaterial: NetEase, GPTRACK50