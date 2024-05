Deutsche Verkaufscharts: Stellar Blade führt eine recht ereignisarme Woche an

Es sind relativ unaufgeregte Wochen nachdem Stellar Blade, SAND LAND, Eiyuden Chronicle und Co. veröffentlicht worden. Auch in der vergangenen Woche gibt es keine nennenswerten Neueinsteiger in den deutschen Handelscharts.

Sea of Stars kämpft sich in den Switch-Rankings auf Rang 6 vor, aber die Spitzenreiter Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Bros. Wonder sind doch eine Nummer zu groß. Zumal die Handelsversion des RPGs erst nachträglich erschienen ist.

In den PS5-Rankings bleibt Stellar Blade das Spiel der Stunde. Marvel’s Spider-Man 2 kann sich an Eve nicht vorbei schwingen. Vielleicht kommt in der aktuellen Woche ein bisschen Schwung rein, deren Auswertung uns Ende kommender Woche erwartet. Dann sind Paper Mario und Hellblade II mit dabei.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony, Shift Up