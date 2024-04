Solo Leveling: Das Videospiel zum beliebten Anime erscheint schon im Mai

Netmarble feiert 12 Millionen Vorregistrierungen zu Solo Leveling: ARISE mit zusätzlichen Ingame-Items für alle Spielenden. Als Belohnung für die Vorregistrierung „warten ein schickes Black Suit-Kostüm für Jinwoo Sung, zwei Manakraft-Kristalle für jedes Attribut, legendäre Artefakt-Sets und 100.000 Gold.“

Diese Items können sich Solo-Leveling-Fans am 8. Mai 2024 abholen. Diesen konkreten Veröffentlichungstermin für die Videospiel-Adaption des beliebten Anime und Webtoon gab Netmarble nämlich auch bekannt. Das Spiel wird dann für Google Play, im App Store sowie für PCs im Netmarble Launcher zum kostenlosen Download angeboten.

Solo Leveling: ARISE wird ein Action-RPG, in dem Spielende in die Rolle von Jinwoo schlüpfen und seine Level-Ups sowie die Geschichte des Animes hautnah miterleben. Versprochen werden dabei „dynamische Kämpfe“, in denen ihr durch die Kombination von Fähigkeiten und Waffen auf vielfältige Weise eigene Kampfstile findet.

Arbeitet mit den Huntern aus dem Webtoon zusammen und ruft dank des berühmten Ausrufs „Arise“ eure eigene Schattenarme herbei. Weiteres erfahrt ihr im untenstehenden Trailer oder auf der offiziellen Website. Der koreanische Entwickler und Publisher Netmarble zeichnete sich zuvor unter anderem für Ni no Kuni: Cross Worlds, The Seven Deadly Sins: Grand Cross und Blade & Soul Revolution verantwortlich.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Solo Leveling: ARISE, Netmarble