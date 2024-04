Fallout: Fans verärgert über Änderungen in Serienadaption, aber der Schöpfer sieht es locker

Die erste Staffel von Fallout kam bei den meisten Fans gut an und sorgte sogar bereits für grünes Licht seitens Amazon für eine zweite Staffel. Trotz all der begeisterten Kritiken und dem Lob gibt es jedoch auch Fans, die mit einigen der Änderungen an der Lore, die die Serie vorgenommen hat, unzufrieden sind. Insbesondere im Hinblick auf die NCR und den Kanonstatus von Fallout: New Vegas.

Kurz nach der Veröffentlichung zeigte sich ein Teil der Fallout-Community aufgebracht, nachdem die Serie offenbar angedeutet hatte, dass Shady Sands bereits vor den Ereignissen von Fallout: New Vegas mit Atomwaffen bombardiert worden sei.

Einige gingen davon aus, dass dies bedeutete, dass nicht alle Ereignisse des Spiels in der Geschichte der Serienadaption stattgefunden haben könnten. In der Show selbst wird das nicht ganz klar und es zwang sogar Todd Howard dazu, offiziell zu erklären, dass „New Vegas“ noch immer Teil des Kanons sei, so berichtet The Gamer.

Fallout-Schöpfer sieht es locker

Wer die ganze Thematik stattdessen locker sieht? Fallout-Schöpfer Tim Cain. Der hat nämlich über seinen persönlichen YouTube-Auftritt eine Rezension der Serienadaption hochgeladen, in der er sich sehr angetan zeigt.

Er vertritt die Meinung, dass es unvermeidbar ist, dass die Geschichte einer großen Franchise irgendwann eigene Wege geht. Fallout habe sich bereits in der Vergangenheit mit jeder neuen Veröffentlichung leicht verändert. Da sollten die Änderungen der TV-Serie nicht überraschend kommen.

Cain zieht den Vergleich zu anderen großen Marken wie Star Wars und Marvel. Auch er habe sich an mancherlei Änderungen in großen Serien gewöhnen müssen, aber er weiß eben auch, dass „Fortsetzungen schwierig“ seien. Cains Meinung zur Serie könnt ihr euch unterhalb in seinem Video-Review anhören.

Das hält Fallout-Schöpfer Timothy Cain von der Amazon-Serie

via The Gamer, Bildmaterial: Fallout, Amazon Prime