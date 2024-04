Das Pixel-Adventure Let Bions Be Bygones möchte dem Detektiv-Genre neues Leben einhauchen

MicroProse wird Let Bions Be Bygones am 30. April bei Steam an den Start bringen. Das Detektiv-Adventure in Pixel-Art-Optik möchte dem Genre neues Leben einhauchen.

Man strebt die neue Interpretation eines klassischen Genres an, bei dem sich Spieler auf die Geschichte und die Detektivarbeit konzentrieren. Spieler können ihren eigenen Weg wählen und ihre Charaktere durch verschiedene Spielstile weiterentwickeln.

Falsche Entscheidungen gibt es nicht, aber Konsequenzen. Let Bions Be Bygones spielt in einer düsteren Welt, möchte einen einzigartigen Soundtrack und professionelle Sprachausgabe bieten. Natürlich erwarten euch mehrere Endings.

Nachdem er alles verloren hat, muss der pensionierte Detektiv John Cooper einen letzten Fall übernehmen, um ein vermisstes Mädchen aus der Oberschicht in den untersten Gegenden des dystopischen Stadtplaneten Terrahive zu finden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Let Bions Be Bygones, MicroProse