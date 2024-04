Before the Green Moon bietet ein für Farming-Games unübliches Setting

Before the Green Moon wird am 30. April 2024 für Nintendo Switch erscheinen. Die bisher nur für PCs erhältliche Farming-Simulation katapultiert euch in ein für dieses Genre durchaus unübliches Setting.

Ihr erkundet eine kleine Gemeinde am Fuße eines Weltraumfahrstuhls, förmlich unter den Augen des Mondes. Die neue Switch-Version kostet 9,99 Euro und ist bereits im eShop gelistet.

Es wird entspanntes Farming-Gameplay versprochen. Ihr erstellt euren eigenen Charakter und erlebt Regen- und Trockenzeiten sowie einen Tag-Nacht-Zyklus.

Der neue Trailer:

