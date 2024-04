ADN: Die französische Streaming-Plattform für Anime expandiert nach Deutschland

Anime-Fans haben es längst mitbekommen: ADN (Animation Digital Network) expandiert nach Deutschland. Die französische Streaming-Plattform für Animationsfilme und Serien ist seit einigen Wochen mit einer Beta hierzulande unterwegs.

Jetzt kündigte man den offiziellen Start in Deutschland für Sommer 2024 an. Zum Start sollen mehr als 60 Serien, Simulcasts und Filme mit über 1.300 Episoden verfügbar sein. Zu den ausgewählten Titeln gehören One Piece, Dragon Ball Super, The Eminence in Shadow, Call of the Night, Slam Dunk und Assassination Classroom.

ADN wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, die Leidenschaft für japanische Anime auf dem französischen Markt zu bündeln. Inzwischen bietet ADN ein breites Spektrum an Serien, Spielfilmen und Kurzfilmen, Klassikern und auch nicht-japanischen Animationen an. Darüber hinaus koproduziert man mit französischen Studios wie Ankama und Studio La Cachette.

Und jetzt expandiert man außerhalb Frankreichs. „Unser Ziel ist es, das Animationsangebot in Deutschland zu erweitern, einem Land mit einer großen Leidenschaft für Animation. Es gibt noch viele Titel auf diesem Markt zu entdecken, der sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Mit der Eröffnung unserer Plattform möchten wir den deutschen Zuschauern einen erweiterten Zugang zu einer breiten Palette von Animationsinhalten bieten“, so Julien Lemoine, General Manager von ADN.

Alle Titel des ADN-Katalogs sollen für das deutsche Publikum auf Deutsch synchronisiert erscheinen und/oder untertitelt sein. „Das Spin-Off MONSTERS: 103 Mercies Dragon Damnation von Eiichiro Oda (One Piece) und die kommende Serie Dan Da Dan profitieren bereits von der Expertise von ADN in diesem Bereich“, heißt es.

Jetzt zum Wesentlichen: 6,99 Euro kostet das ADN-Abo pro Monat. Entscheidet ihr euch für ein Jahresabo, könnt ihr gut sparen und bezahlt 59,99 Euro. Abonnenten sollen für jedes Konto „mehrere Profile“ anlegen können und sie mit unterschiedlichen Avataren personalisieren können. Gleichzeitig mit der heutigen Ankündigung eröffnete man deutschsprachige Social-Media-Accounts bei Instagram, Facebook und Twitter. Die Website, über die ihr jetzt schon streamen könnt, befindet sich noch in der Beta.

Bildmaterial: ADN