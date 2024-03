Soulslike Enotria: The Last Song wird verschoben, um Elden-Ring-DLC aus dem Weg zu gehen

Eigentlich wollte das Team von Jyamma Games im Juni mit ihrem italienischen Soulslike Enotria: The Last Song das Genre aufmischen. Dummerweise hat Genre-Meister FromSoftware zwischenzeitlich angekündigt, dass der Elden-Ring-DLC „Shadow of the Erdtree“ am 21. Juni erscheint.

Genau diesen Tag hatte sich auch Jyamma Games ausgesucht, aber FromSoftware markiert den Platzhirsch – und Jyamma Games macht Platz. Man hat die Veröffentlichung von Enotria vorerst auf ein noch unbekanntes Datum verschoben. Explizit, um Elden Ring aus dem Weg zu gehen. Verständlich.

Es gilt, das Canovaccio zu besiegen, das die Welt in einem Stillstand hält. Dazu müssen wir die Autoren besiegen, die es erschaffen haben und die Kraft von Ardore nutzen, um Rätsel zu lösen sowie Geheimnisse zu lüften.

Masken spielen eine große Rolle in Enotria. Wir sind als Spieler die einzige Figur, der keine Maske und somit keine Rolle zugewiesen wurde, weshalb wir über unser Schicksal entscheiden können. Wir können die Masken der Gegner aufsammeln, um so neue Spielstile freizuschalten.

via RPGsite, Bildmaterial: Enotria: The Last Song, Jyamma Games