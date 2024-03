So sorgte das Art-Team hinter Final Fantasy VII Rebirth für leckere Texturen im Spiel

Sind euch die leckeren Sandwiches an den Verkaufsständen in Final Fantasy VII Rebirth aufgefallen? Wie Square Enix nun zur Feier des Sandwich Day in Japan enthüllte, habe man die Leckereien tatsächlich präpariert, um sie dann in digitaler Form ins Spiel zu bringen.

Im entsprechenden Twitter-Post heißt es, dass die Sandwiches, die im Spiel erscheinen, nachgebildet wurden, indem echte Sandwiches fotografiert wurden, die von Mitgliedern des „FFVII Rebirth“-Art-Teams von Hand hergestellt wurden, und diese dann als Texturen zu verwenden. Das Bild zeigt Sandwiches mit verschiedenen Füllungen, darunter herzhafte und süße Sandwiches.

Darüber hinaus können diese Sandwiches auch von der Speisekarte im Square Enix Café in Akihabara und im ARTNIA Café und Geschäft in Shinjuku bestellt werden. Neben den Sandwiches bieten sowohl das Square Enix Café als auch ARTNIA derzeit eine FFVII-Rebirth-Kooperation an. Final Fantasy VII Rebirth ist seit dem 29. Februar für PlayStation 5 erhältlich.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix