Dragon Ball Xenoverse 2 erscheint im Mai auch für PS5 und Xbox Series

Bandai Namco und Entwickler Dimps haben angekündigt, dass Dragon Ball Xenoverse 2 am 24. Mai auch für PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Der Prügler erschien ursprünglich bereits am 8. Oktober 2016 für PS4 und Xbox One und später auch für Switch und PCs via Steam.

Wechsel auf die neue Version problemlos möglich

BesitzerInnen der PS4- beziehungsweise Xbox-One-Version können kostenlos auf die Next-Gen-Version updaten und auch die Speicherstände lassen sich problemlos auf die neue Version übertragen.

Eine genaue Anleitung zum Übertragungsprozess der Speicherstände soll laut Bandai Namco zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Die Next-Gen-Versionen von Dragon Ball Xenoverse 2 sollen neben einer verbesserten Grafik auch kürzere Ladezeiten bieten und die Hardwarepower der neuen Generation somit gekonnt nutzen.

Erst im Oktober 2023 stellte Bandai Namco eine neue Roadmap für das bereits sieben Jahre alte Spiel vor. Auch NeukäuferInnen der Next-Gen-Fassung haben also noch neue Inhalte vor sich, ebenso wie Fans seit Tag eins.

Launch-Trailer der Ursprungsversion

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco, Dimps