Bequem und luxuriös zugleich: Super-Mario-Kollektion von GELATO PIQUE geht an den Start

Die japanische Modemarke GELATO PIQUE bringt gemeinsam mit Nintendo neue Super-Mario-Klamotten auf den Markt. GELATO PIQUE ist bekannt für bequeme, aber sehr luxuriös anmutende Kleidung. „Luxury Loungewear“, so nennt man das in der Modewelt.

Die Kollektion aus 32 Teilen ist jetzt in den Stores von GELATO PIQUE in New York verfügbar, ebenso wie online. Der US-Store von GELATO PIQUE liefert dabei auch international, allerdings kommt neben der Einfuhrumsatzsteuer auch noch der Zoll dazu, denn eure Bestellung übersteigt vermutlich die 150-Euro-Marke.

Einige der Kleidungsstücke sollen auch im Nintendo-Store in New York sowie im My Nintendo Store verkauft werden, aber letzteres vermutlich auch US-exklusiv. Wenn ihr jedenfalls ein bisschen (viel) Geld übrig habt und auf Pyjama-ähnliche Klamotten mit teurem Branding steht, dann ist diese Kollektion wohl euer Ding.

Eines der günstigeren Kollektionsteile sind Hausschuhe im Bowser-Style für 76,10 US-Dollar. Wer ein Set als Long-Shirt und Long-Pats mit Toad oder Super Mario möchte, muss um die 170 US-Dollar hinlegen. Sicherlich alles eine Frage des Geschmacks und des Geldbeutels.

via GoNintendo, Bildmaterial: Nintendo, GELATO PIQUE