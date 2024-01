The Transylvania Adventure of Simon Quest ist eine Hommage an die klassischen Castlevanias

Retrowave hat den 8-Bit-Side-Scrolling-Plattformer The Transylvania Adventure of Simon Quest für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam angekündigt. Der Titel soll 2025 erscheinen.

Nachfolgend eine Übersicht über das Spiel via Steam-Seite:

The Transylvania Adventure of Simon Quest ist ein parodierendes Side-Scrolling-Plattformer, das Spieler und Spielerinnen in eine bedrohliche 8-Bit-Welt eintauchen lässt. Der Titelheld namens Simon Quest ist gerade in Transylvanien angekommen und muss feststellen, dass sein Vampirjäger-Rivale, Stan Helsing, den bösen Grafen Dracula bereits getötet hat. Um den Ruhm zurückzugewinnen, der ihm gebührt, reist er durch die Walachei, um alles zu sammeln, was er braucht, um den dunklen Grafen Stück für Stück wiederzubeleben und dann selbst in seinen Arsch zu treten!

Der Titel ist eine Hommage an die klassischen Castlevania-Spiele, soll euch aber keine lineare Erfahrung bieten. Vielmehr habt ihr die Wahl, wie ihr das Abenteuer angeht und welche Routen ihr wann wählt. Damit ihr für euer Abenteuer gewappnet seid, warten zahlreiche Waffen und Gegenstände darauf, von euch genutzt zu werden. Außerdem soll der Titel diverse Minispiele bieten, darunter etwa ein „Crane Game“ oder „Launch Surfing“.

Und wenn ihr dann noch Abwechslung braucht, tobt ihr euch im Randomizer-Modus aus, mit dem ihr euer Abenteuer nach Belieben individualisiert.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Transylvania Adventure of Simon Quest, Retrowave