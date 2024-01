SEGA ernennt PSone- und Dreamcast-Veteran zum neuen Chef für den Westen

Shuji Utsumi wurde zum Präsidenten/COO und CEO von SEGA America and Europe ernannt. Die Änderung wurde am Mittwoch von SEGAs Muttergesellschaft SEGA Sammy bekannt gegeben.

Utsumi kann auf eine erfolgreiche Karriere in der Videospielbranche zurückblicken, unter anderem war er maßgeblich an der Gründung von Sony Computer Entertainment und der Einführung der PlayStation in Nordamerika beteiligt. Außerdem half er bei der Einführung des SEGA Dreamcast außerhalb Japans und fungierte als ausführender Produzent von Dutzenden von SEGAs klassischen Hits.

Utsumi verließ SEGA ursprünglich in den frühen 2000er Jahren, in denen er später bei Disney Interactive arbeitete. Utsumi soll entscheidend dazu beigetragen haben, die Lücke zwischen Disney und Square Enix zu schließen und so das „Kingdom Hearts“-Franchise zu etablieren. Anschließend gründete Utsumi Q Entertainment mit Tetsuya Mizuguchi, mit dem er während seiner Zeit bei SEGA und der Arbeit an Rez eine Beziehung aufbaute.

Utsumi kehrte 2020 zu SEGA zurück und fungierte als CSO von SEGA of Japan sowie als General Manager von SEGAs Game Contents & Service Business HQ. Zuletzt war er Co-COO, Präsident of Consumer Game und Transmedia, Representative Director und CEO von SEGA of America, Inc. und Vorsitzender von SEGA Europe Ltd.

via VGC, Bildmaterial: SEGA