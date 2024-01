Pikachu kommt als Plüsch-Pokémon und verschenkt Schokolade zum Valentinstag

Ist euer Valentintstags-Schatz ein besonders großer Pokémon-Fan? Dann habt ihr jetzt die Chance, euren Seelenverwandten glücklich zu machen! Das Pokémon Center bringt eine neue Collection heraus, in der Pikachu und Schokolade miteinander kombiniert werden.

Auf japanischen Website gibt The Pokémon Company gibt es einen Einblick, welche Plüschfiguren und Naschereien es geben wird. Leider wird es die Collection nur in Japan geben, doch vielleicht habt ihr irgendwie die Chance, an eines der Merchandise-Artikel zu kommen.

Die Artikel werden ab dem 20. Januar 2024 erhältlich sein. Folgende Items gibt es:

Schokoladen-Set mit vier Stücken und Pikachu-Plüschtier

Schokoladen-Set mit sieben Stücken

Tasse mit Pikachu-Motiv

Portmonee mit Pikachus Gesicht

Das Aussehen von Pikachu basiert auf älteren Designs, in denen es noch etwas fülliger war. Auf den Bildern trägt Pikachu ein Herz in seinen Händen. Auf seinem Kopf befindet sich Schlagsahne mit einer herzförmigen Kirsche obendrauf.

via The Gamer, Bildmaterial: Valentinstags-Collection 2024, The Pokémon Center