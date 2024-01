Palworld ist wirklich kein Scam, versichert der Entwickler – und jetzt im Early-Access

Ab heute startet Palworld von Pocketpair in den Early-Access bei PC-Steam und auf Xbox – und es ist ganz bestimmt kein Scam, okay? Zu Beginn der Palworld-Geschichte hatte der ein oder andere womöglich nicht geglaubt, dass dieses Spiel mal erscheinen könnte. Und dann gab es ja auch noch die ein oder andere unangenehme, jüngere Videospielgeschichte. The Day Before lässt grüßen.

„Is this game a scam?“ – diese Frage beantwortet Pocketpair im neuen FAQ bei Steam anlässlich des Early-Access-Starts. „Es ist kein Betrug und wird definitiv am 19. Januar veröffentlicht werden. Palworld ist ein typisches Steam-Spiel, du kaufst es einmal und es gehört dir für immer“, versichert Pocketpair.

„Wir können zwar Erweiterungen nach der vollständigen Veröffentlichung in Betracht ziehen, aber das ist ein Gespräch, das wir alle zusammen, als Gemeinschaft, führen werden, wenn die Zeit gekommen ist“, heißt es weiter.

Der Early-Access ist zunächst für eine Dauer von einem Jahr angesetzt. Die Kernmechaniken sind bereits implementiert und im Jahresverlauf sind natürlich zahlreiche Updates versprochen. Eine Roadmap möchte man kurz nach dem Start zur Verfügung stellen. Im Early-Access kostet Palworld 29,99 US-Dollar. 10 Prozent Rabatt gibt es zum Start.

Neben dem Launchtrailer zum Early-Access von Pocketpair hat IGN hat ein Video zur Verfügung gestellt, das euch die ersten 15 Minuten aus dem Spiel zeigt. Inklusive des Intros und den ersten Schritten in der Welt der Pals.

Worum es in Palworld geht

In dem Survival-Crafting-Game mit offener Spielwelt geht es um mehr, als Pokémon zu fangen. Bis zu 32 Spielende bevölkern die Welt, in der die Pals leben, und können sie während ihres Abenteuers für sie arbeiten lassen. Sie übernehmen die Produktion, Anbau, das Kochen und mehr in eurer Basis.

Pals sind natürlich auch eure Begleiter auf dem Abenteuer durch diese Welt. Über 100 dieser Pals soll es geben, darunter auch einige sehr seltene. Manche können fliegen, andere Waffen benutzen. Weitere sollen in zukünftigen Updates hinzugefügt werden.

Der Early-Access-Launchtrailer

Die ersten Spielminuten aus Palworld

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair