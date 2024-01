Eiji Aonuma besucht eine Baustelle, Nintendo lässt das Material löschen und Fans spekulieren

Ein Video, das angeblich den Zelda-Serienproduzenten Eiji Aonuma auf einer Baustelle eines Universal Studios-Freizeitparks zeigt, wurde offline genommen.

Das Instagram-Video, das ursprünglich von einem Famiboards-Nutzer entdeckt wurde, zeigte Berichten zufolge Eindrücke vom Bau des kommenden „Universal Epic Universe“-Themenparks in Orlando, Florida. Es heißt, dass Aonuma zusammen mit Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto mit entsprechender Sicherheitsausrüstung auf der Baustelle zugegen waren. Ein Umstand, der nun zu Spekulationen führte, dass eine Zelda-Attraktion geplant sein könnte.

Letztes Jahr wurde bestätigt, dass Super Nintendo World in den „Universal Epic Universe“-Themenpark kommen wird, der 2025 eröffnet werden soll. Außerdem halten sich schon lange Gerüchte wacker, dass The Legend of Zelda ein Fahrgeschäft oder einen eigenen Bereich bekommen könnte. In diesem Jahr wird der Themenpark in Japan zunächst um einen Donkey-Kong-Bereich erweitert.

Nintendo Life hat sich das Video angesehen, ehe es entfernt wurde und merkt an, dass Aonuma lediglich als Senior Officer von Nintendo EPD vor Ort gewesen sein könnte und nicht etwa in seiner Funktion als Zelda-Produzent.

